因戰亂與世隔離 利比亞迄今未傳武漢肺炎病例

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（法新社的黎波里11日電） 武漢肺炎疫情蔓延全球多國，不過近年因戰亂與世界「隔絕」的北非國家利比亞，至今尚未通報任何病例，首都的黎波里的民眾照常與三五好友聚在咖啡廳看義大利甲級足球聯賽。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，截至昨天為止，武漢肺炎已擴散至105個國家與地區，累計11萬4000多起病例，逾4000人死亡。

然而，許多利比亞民眾相信，他們的國家飽受戰爭蹂躪而孤立於世界，有助降低病毒威脅。

利比亞自2011年發生革命後，國內陷入動蕩，成了一個「危險地帶」。的黎波里唯一運作的機場和與外界有限的交通連結持續關閉，成為利比亞抵禦這波疫情的屏障。

儘管衛生單位建議避免公眾集會，利比亞大學生莫伊德（Moayed al-Missaoui）和朋友仍照常到咖啡廳觀看義大利甲級足球聯賽。

莫伊德表示，利比亞陸上與空中的聯外交通都被關閉，「我們在利比亞可免受病毒威脅」。儘管武漢肺炎疫情蔓延全球多國，他仍認為，利比亞「沒什麼好擔心的」。

在咖啡廳里，莫伊德與其他球迷專心看着電視轉播的足球賽。轉播畫面中可看到空蕩蕩的球場，場上除了裁判吹哨聲和教練的呼喊聲外，一片寂靜，與喧鬧的咖啡廳形成強烈對比。

與利比亞隔着地中海相望的義大利是武漢肺炎最嚴重疫區之一。義大利已宣布，4月3日前暫停所有運動賽事，包括義大利甲級足球聯賽。在此之前，義甲聯賽已采閉門方式進行。

同樣熱中義大利足球賽的迪雅（Diya Abdel Karim）表示，利比亞目前採取較寬鬆的措施是「明智」的作法。

身為牙醫的迪雅說，最好不要引起民眾恐懼和恐慌，好讓當局在無壓力的情況下，實施預防性衛生措施。「不過我們仍須保持警惕。」

利比亞當局說，目前利比亞並未出現確診病例。不過，利比亞疾病管控中心則表示，武漢肺炎的因應措施已就位。

疾病管控中心官員說，利比亞周邊國家都出現確診病例，「我們必須監控這個跨邊界威脅」。利比亞的隔離檢疫站預計下周開始運作。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP