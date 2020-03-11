委內瑞拉反對派抗議遊行 鎮暴警察催淚瓦斯阻擋

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（法新社卡拉卡斯10日電） 委內瑞拉鎮暴警察今天在首都卡拉卡斯動用催淚瓦斯，驅散反對派領袖瓜伊多號召的示威遊行。瓜伊多提高分貝要求舉行大選，試圖推翻委國總統馬杜洛政權。

數以千計抗議群眾沿着長達6公里的遊行路線，從卡拉卡斯東部朝國民議會（National Assembly）大樓前進，但鎮暴警察隨即迅速行動，驅散遊行隊伍。

在抗議活動後，委內瑞拉特別行動部隊（FAES）逮捕一名在野國會議員，引燃反對派人士怒火。

委國在野黨派自去年初發起推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的行動已大致失敗，而獲美國等50多個國家承認為委國臨時總統的瓜伊多（Juan Guaido），則不斷嘗試再號召大規模群眾抗爭。

法新社記者現場報導，警察排成封鎖線，阻擋抗議隊伍前進，當瓜伊多試圖與他們協商時，警方便朝示威群眾發射催淚瓦斯。遊行隊伍今天才走了幾個街區。

瓜伊多談到警方以鎮暴盾牌組成封鎖線時說：「今天的鎮暴警察並不代表委內瑞拉，而是代表獨裁政權。」

大多數遊行群眾紛紛離去，但也有些蒙面人士朝警察丟擲石塊。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP