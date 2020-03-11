密西根等州初選大勝 拜登披民主黨戰袍指日可待

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（法新社費城10日電） 美國前副總統拜登今天在密西根等州初選大獲全勝，爭取黨內提名氣勢如虹，遠壓過聯邦參議員桑德斯。經此一役，拜登似已篤定代表民主黨披掛上陣，在11月大選挑戰現任總統川普。

拜登（Joe Biden）看來勝券在握之後，在費城發表演說，宣示他將帶領大家，「為了這個國家的靈魂東山再起」。

他也向對手桑德斯（Bernie Sanders）的支持者拉票：「我們有共同目標，團結一心，就將擊敗川普。」

今天初選的6州包括密西根州、華盛頓州、密西西比州、密蘇里州、北達科他州以及愛達荷州，稍早電視台預測拜登在密西西比州輕鬆勝出，反映他在非裔這個重要票源的受歡迎程度。

密西西比州結果底定後，電視台預測拜登會贏得密蘇里州，接着又預測今天的最大獎、工業重鎮密西根州會由拜登拿下。

後來，拜登在愛達荷州也傳出捷報，有線電視新聞網（CNN）稍早報導，根據96%的計票結果，拜登領先桑德斯7個百分點。

目前華盛頓州與北達科他州仍在計票當中。

若無太大意外，拜登預料可從彼此殺紅眼、極度撕裂的初選選戰脫穎而出，代表民主黨披掛上陣。

之後的最大問題將圍繞在桑德斯身上，他會參選到底，還是會提前退出？

美國媒體報導說，桑德斯不會對這幾州的初選結果發表看法。

桑德斯的新聞秘書則說，桑德斯無意退選。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP