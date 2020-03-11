川普擬公布防疫紓困案 與國會協商暫無進展

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（法新社華盛頓10日電） 武漢肺炎疫情擴散，美國總統川普擬推經濟刺激措施，以減輕市場混亂造成的衝擊，但他今天前往國會山莊後，因國會議員多抱持懷疑態度而似乎沒有太大進展。

通稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致美國航空業者大減航班、聯邦準備理事會（Fed）12年來首度緊急降息、美股出現2008年來最差表現，不過美股今天已收復部分失土。

種種情況預示着美國經濟不妙，連帶威脅川普的競選連任，重挫他最得意的股市勁揚和失業率新低政績。

川普承諾將在今天宣布「重大」經濟措施，也罕見前往國會山莊與共和黨國會議員磋談。

他願望清單中最主要項目是減免薪資所得稅。不過就連他國會盟友，據傳還有白宮部分幕僚都對此持懷疑態度，質疑這一步背後所要付出的成本。

一天下來，川普的紓困計畫明顯缺乏細節，尤其是要如何找到減稅的財源。

川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在記者會上表示，「讓我們提出有具體細節的提案」，但當記者追問細節時，他表示需要更多時間推敲。

川普表示希望協助領時薪的勞工與小型企業，因為一旦感染武漢肺炎必須請假隔離或接受治療，這兩個族群受到的衝擊將最為嚴重。

川普政府提議的因應措施同時包括，協助擔心生病請假就沒有收入來源的零工工人。

© 2020 AFP