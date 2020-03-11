曼谷機場移民官確診 可能接觸旅客及護照

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（法新社曼谷11日電） 泰國衛生單位官員今天說，曼谷主要機場的兩名移民官員確診武漢肺炎，他們可能曾接觸旅客或處理護照。

兩名移民官員都在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）工作，分別在3月7日和8日發病，在他們確診前可能接觸過抵達泰國旅客。

其中一名官員是對從韓國返國的泰國人進行健康篩檢的團隊成員之一。韓國是亞洲通報2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例第2多的國家，僅次於中國。

泰國疾病防治處官員亞姆西里索沃恩（Sopon Iamsirithaworn）說：「他們並沒有在同一處工作。」

他又說：「他們有可能接觸外國人或碰觸護照。」

泰國內政部長今天說，將暫停韓國、香港和義大利入境泰國的免簽待遇，以及暫停包括中國和印度在內10多個國家的落地簽證。

所有受到影響的旅客必須在本國的泰國大使館申請簽證，並且提出健康證明。

泰國經濟非常依賴旅遊業。

武漢肺炎重擊泰國價值數十億美元的旅遊業，主要是因為中國旅客在大陸被隔離或留在家裡不出門。

許多西方遊客也取消假期或延遲預定，因為泰國當局接二連三的發出令人困惑的建議。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP