武漢肺炎疫情升溫 美國確診病例倍增至千人

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（法新社華盛頓11日電） 美國武漢肺炎疫情升溫，根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至昨天，美國確診病例已突破千人。確診人數激增被認為與檢測能量擴大有關，美國政府已開放州實驗室也能進行檢測。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病蔓延全球，公衛專家批評美國政府淡化疫情嚴重性，病毒檢測速度緩慢。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數字，截至昨天，美國至少有28人死亡，1025人被感染，幾乎是前一天550個案例的2倍。

暴增的確診人數被認為與檢測能量擴大有關。龐大的病毒檢測工作量已從聯邦單位轉至州實驗室。

流行病學家表示，美國起初使用有瑕疵的檢驗試劑組，再加上檢測對象過少，導致疫情擴散程度超過政府掌握。

約翰霍普金斯大學及史丹佛大學（Stanford University）學者在「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association, JAMA）發表的報告中提及，上述這些因素導致病毒在美國傳開。

不過，美國副總統彭斯（Mike Pence）則反駁表示，「百萬個檢測正在進行」。政府也開始與民營公司合作，預期未來將可進行更多檢測。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，截至9日為止，已做完超過8500個檢測。

這篇發表於「美國醫學會期刊」的報告指出，一開始僅能使用CDC研發的檢驗試劑組來檢驗。CDC使用與世界衛生組織（WHO）授權的相同技術來研發，不過這個試劑組卻出現瑕疵，導致檢測結果沒有說服力。

直到2月29日，也就是美國出現首起武漢肺炎死亡病例那天，美國食品暨藥物管理局（FDA）才解除限令，讓州實驗室也能根據世衛的檢測方式研發各自使用的檢驗試劑組。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP