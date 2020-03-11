油價戰延燒 沙烏地阿美公司擬每日增產100萬桶

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（法新社利雅德11日電） 沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的油價戰延燒，能源巨擘沙烏地阿美石油公司今天表示，他們計畫提高原油產能，每日增產100萬桶原油，達到每日1300萬桶。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）提交給沙烏地證券交易所的聲明指出：「沙烏地阿美石油公司宣布，已接獲能源部指令，要將最大持續產能從每日1200萬桶，提升至每日1300萬桶。」

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯昨天才決定，從4月起每日增產至少250萬桶原油，達到創紀錄的每日1230萬桶。

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等非OPEC產油國近日未能達成減產協議。沙烏地提案，每日應再額外減產150萬桶原油，以緩和2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）帶來的嚴重經濟衝擊。武漢肺炎疫情已使全球原油需求大幅下滑。

提高原油產能通常需要花上很長一段時間，且需耗費數十億美元的投資金額。

OPEC數年前面臨北美頁岩油及其他能源業者的激烈競爭，當時市場對OPEC石油需求下滑，促使沙烏地當局擱置將產能提升至每日1200萬桶以上的計畫。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP