至尊公主號乘客下船作業緩慢 不到半數上岸

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（法新社奧克蘭10日電） 「至尊公主號」郵輪因有乘客確診武漢肺炎，暫時停泊美國加州舊金山灣外海，目前已在進行乘客下船作業。儘管總統川普表示作業順利，但下船作業一度延宕，讓乘客備感挫折。

至尊公主號（Grand Princess）有21人確診俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），在海上漂流數日後，昨天停靠舊金山灣區奧克蘭一個封鎖的碼頭。

加州州長紐松（Gavin Newsom）坦承乘客下船作業啟動緩慢，今天中午過後不久，約2400名乘客中只有676人上岸。

他在記者會上表示：「為了讓這艘船調頭，我們得看到處理流程加快。」「我們不希望看到它在這裡超過一個星期。」

川普稍早在白宮會議上表示，「昨天進港的大船」情況「非常順利」。

衛生部長艾薩（Alex Azar）則說這是「一項非常複雜的行動」但「進展順利」，加州居民預計今天就能全數下船。

經過一夜暫停之後，今天又有更多戴着口罩的乘客離開至尊公主號，分批搭上救護車以及巴士。

來自新墨西哥州的63歲乘客萊特（Carolyn Wright）告訴法新社：「船長說，他們希望明晚之前能把我們全部送下船。」

「我們真的很沮喪，他們還沒有告知我們最後目的地會是哪裡。」

© 2020 AFP