防義大利疫情擴散 鄰國限制航空與鐵路交通

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（法新社羅馬11日電） 為了防控武漢肺炎疫情，義大利政府與鄰近國家實施嚴格隔離措施，從義大利出發的火車、飛機與車輛都面臨新限制。

西班牙與葡萄牙暫時禁止義大利航班飛入，為期兩周；奧地利下令禁止義大利的航班與火車入境；斯洛維尼亞表示將在與義大利交界實施管控措施。

● 英航法航等取消義航班 加航停飛至5/1

英國航空公司（British Airways）昨天取消義大利航班，法國航空公司（Air France）與低成本航空公司瑞恩航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet Airline ）與匈牙利威茲航空（Wizz Air）表示，將取消自義大利機場飛來的航班直到4月初。

加拿大航空公司（Air Canada）採取更嚴格的措施，停飛義大利航班直到至少5月1日。

羅馬國際機場公司（ADR）表示，所有抵達乘客與所有飛往申根區以外目的地的乘客，「將進行健康篩檢」，接受體溫掃描儀檢查。

澳洲今天表示，將禁止過去14天到過義大利的外籍人士入境，澳洲已對從中國和韓國抵達的旅客實施相同措施。

● 法義火車班次取消 義奧鐵路將有變動

在羅馬主要的特米尼火車站（Termini train station），配戴口罩的警察詢問旅客搭車的原因，確保每個人都與他人保持專家建議的1公尺距離。離站班車看板上沒有任何班次取消訊息。

不過，義大利連結鄰國的一些鐵路線仍受疫情衝擊。義大利的Thello鐵路公司取消往返巴黎與威尼斯的夜間班次，還有米蘭與馬賽之間的白天班次，直到4月初為止。

法國國家鐵路公司（SNCF）昨天表示，關於該如何處理駛往義大利的相關服務，正「等待當局建議」。

往返義大利與奧地利的一些火車昨天還在行駛，但奧地利聯邦鐵路公司（OeBB）發言人告訴法新社，預計會有變動。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）發言人說，連結義大利的唯一班次、即往返慕尼黑與威尼斯的火車，已暫停行駛。

● 斯洛維尼亞將管制邊界道路

義大利連結其他國家的道路，昨天下午管制似乎較為寬鬆。法新社記者報導，有車輛行駛在連結斯洛維尼亞與義大利的跨國雙向道路。

狄里雅斯特市（Trieste）周圍地區的義大利居民，通常都會到鄰近的斯洛維尼亞購物與加油，因為價格較便宜。

不過，斯洛維尼亞政府昨晚宣布將關閉邊界，「儘快」實施管控措施，但貨物運輸不會受到影響。

奧地利政府也宣布，貨物運輸、持有醫師證明的民眾，以及同意返國後隔離兩周的奧地利人，不受旅行禁令影響。

© 2020 AFP