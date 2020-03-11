阿富汗政府與塔利班邁向和談 美促儘快協商換囚

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（法新社華盛頓10日電） 美國今天呼籲阿富汗政府與民兵組織塔利班（Taliban）立即見面商談，以解決換囚問題，雙方朝和平談判邁進。

美國談判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）推文表示：「我敦促雙方立刻在卡達杜哈（Doha）坐下來談，針對這項議題討論出具體細節。」

他說：「阿富汗政府已經同意這麼做，一旦執行，將是和平進程重大的一步。」

美國與塔利班2月29日在卡達簽署協議，釋囚即為當中關鍵要素。在這項協議之下，美國已經開始從阿富汗撤兵，希望結束這場美史上最長的戰爭。

法新社報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政府在初步猶豫之後，表示願意在14日開始釋放1500名塔利班囚犯，以示善意；而在和談展開後，另外陸續釋放3500人。塔利班方面則計畫釋出對方1000人。

阿富汗政府與塔利班史上首次的和平談判，根據協議原訂今天在挪威展開，但並未實現。

不過，美國國務院仍抱持樂觀態度，認為和談延遲主要是因阿富汗出現政局危機：甘尼的政敵阿布杜拉（Abdullah Abdullah）在爭議性大選之後，同樣宣布自己當選總統。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP