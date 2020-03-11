韓新增確診連降4天後首升 當局籲莫鬆懈

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（法新社首爾11日電） 韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例在連續4天下滑、一度出現疫情獲得控制的希望後，當局今天首度宣布數字升高，呼籲大眾切勿對疫情掉以輕心。

韓國是疫情發源地中國境外第一個確診病例大幅增加的國家，總數後來雖不及義大利和伊朗，卻仍是全球疫情最嚴重的國家之一。

韓國疾病管理本部（KCDC）指出，境內新增確診242例、死亡6例，累計確診來到7755例，死亡總數增至61例。

韓國當局每天上午都會公布前一日確診例數，最新數字為連續下滑4天後單日首度上揚。

雖然最新增幅仍遠低於3月初的單日5、600例規模，當局警告不可掉以輕心，小型群聚感染的風險依然存在。

首爾市長樸元淳表示，截至昨天為止，首爾一個客服中心至少90名員工或親屬采檢病毒呈陽性反應。

樸元淳今天接受廣播訪問時表示，「這是首爾目前規模最大的群聚感染」，還說正在對同棟建築里工作的約550人進行采檢。

由於擔心造成傳染，從K-pop演唱會到運動賽事等許多活動都取消或延期，全國幼兒園和各級學校的假期都延長3周。

韓國確診病例逾6成都與新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）有關。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP