法屬玻里尼西亞議員確診 南太平洋島嶼首例

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（法新社法屬玻里尼西亞首府巴比提11日電） 法屬玻里尼西亞官員今天說，一名代表法屬玻里尼西亞的法國國會議員確診罹患2019冠狀病毒疾病，成為南太平洋首例。

法屬玻里尼西亞總督佛里契（Edouard Fritch）說，賽吉（Maina Sage）日前從法國歸來後，9日起感到身體不適。

官員表示，賽吉癥狀並不嚴重，目前在家隔離中。

當局並沒有說明賽吉染病途徑。她2月26日會見法國文化部長里斯特（Franck Riester），里斯特後來確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

除了法屬玻里尼西亞與美國夏威夷州2例確診外，太平洋其餘島嶼都沒有通報確診病例；馬紹爾群島、斐濟、東加王國和帛琉先前雖都傳出疑似病例，不過采檢病毒後均呈陰性反應。

紐西蘭目前有5例確診，尚未傳出死亡病例。

太平洋許多島嶼地理位置偏遠，衛生設施資源不足，特別容易爆發傳染病疫情。

薩摩亞去年底爆發麻疹疫情，有83人死亡，其中多數為嬰幼兒，傳染病疫情對這些國家的衝擊可見一斑。

有鑒於此，太平洋諸國紛紛實施全球最嚴格的旅遊限制來對抗冠狀病毒，馬紹爾群島本周禁止所有搭乘飛機的旅客入境。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP