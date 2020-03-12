湯姆漢克斯夫婦染武漢肺炎 當局急找數百接觸者

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（路透澳洲黃金海岸12日電） 美國好萊塢影星湯姆漢克斯及創作歌手妻子麗塔威爾森今天雙雙確診感染武漢肺炎，目前在醫院隔離，當局趕緊追蹤兩人在演唱會及片場接觸的數百人。

根據昆士蘭州（Queensland）衛生官員，都是63歲的湯姆漢克斯（Tom Hanks）與麗塔威爾森（Rita Wilson）正在黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）接受觀察，兩人「狀況穩定」。

兩人的兒子查特漢克斯（Chet Hanks）在一支影片中表示，他剛跟父母通過電話，兩人狀況皆良好，病情沒有很嚴重，但會經歷必要的預防措施。

數次贏得奧斯卡獎的湯姆漢克斯目前人在黃金海岸拍攝「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）傳記電影，麗塔威爾森5日及7日則分別到布里斯本某飯店及着名的雪梨歌劇院演出。

雪梨歌劇院員工告訴法新社，正協助當局追蹤可能在7日音樂會接觸兩人的「約207人」。歌劇院發言人表示，他們也使用醫院等級消毒劑進行「現場清潔」，而歌劇院導覽及演出將會持續舉行。

而貓王傳記片拍攝工作暫停，參與演員及劇組人員也接受檢測。黃金海岸市長泰特（Tom Tate）表示，片場所有人皆返家自主隔離。

麗塔威爾森確診前，曾上過熱門澳洲電視節目，而該節目的主持人及製作團隊也正在隔離中。

目前不知道這對夫妻如何染上病毒。澳洲目前有超過140例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，並有3人死亡。中央社（翻譯）

© 2020 AFP