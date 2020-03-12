總統皮涅拉就職兩周年 智利再爆抗爭衝突

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（法新社聖地牙哥11日電） 在智利保守派總統皮涅拉（Sebastian Pinera）上任兩周年的今天，當地學生與鎮暴警察爆發衝突。

這場抗爭恰逢智利回歸民主體制30周年紀念日，此前軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）曾於70年代至80年代掌權。

在首都聖地牙哥（Santiago）舉行的慶祝大會上，皮涅拉表示，這30年的民主統治是「富饒」時期，使得800萬名智利人脫離貧窮，但他也坦言傷害「智利靈魂」的不足之處與不平等問題。

皮涅拉說：「我們並未充分考慮到中產階級的擔憂與弱點，在實現男女完全平等方面，我們尚未取得足夠的進展，我們並未有足夠意志對抗他人濫權和特權。」

民眾對皮涅拉和握有智利大部分財富菁英階級的怒火，讓這個南美洲國家去年10月以來，陷入1990年民主轉型以來，最嚴重的社會動蕩。

民眾持續抗議的主要目的是向皮涅拉施壓，要求他擴大早已提出的社會改革。

今天最嚴重的暴力事件發生在聖地牙哥市中心地標國家學院（National Institute）的學校外，警方發射催淚瓦斯，並以高壓水炮驅散丟擲石頭的學生。

這起抗爭在整個下午越演越烈，許多抗議人士加入學生行列。衝突事件癱瘓聖地牙哥市中心交通好幾個小時。

© 2020 AFP