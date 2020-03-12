義大利防疫再升級 商店關閉藥局食品店除外

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（法新社羅馬11日電） 俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在義大利奪走827條人命，為防疫情進一步擴散，義國政府今天宣布，除食品店與藥局，全國所有商店關閉。

義大利全國6000萬人與數世代以來最大危機奮戰之際，總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布最新限制措施，對國人大聲疾呼。

孔蒂在黃金時段發表9分鐘全國演說表示：「感謝所有做出犧牲的義大利人，我們正在證明自己是個偉大的國家。」

「所有商店都會關閉，除了基本必需品的店家，像是藥局與食品店。」

「酒吧、Pub、餐廳、理髮廳與食堂都會關閉，外送到府服務可以繼續。」

他強調：「沒必要搶買雜貨。」

義大利人眼見更趨嚴格的限制措施，正慢慢侵蝕日常生活的點點滴滴。

公共集會與基本旅遊先前即已禁止，街道冷冷清清，教堂、餐廳都已關閉。

法新社記者看到戴着口罩的清潔人員身穿白色尼龍衣、戴着橡膠手套，在佛羅倫斯（Florence）空無一人的聖馬可廣場（Saint Mark's Square）噴灑消毒劑。

教堂張貼字條通知彌撒取消，咖啡廳拒人於門外，也只能對常客致歉。

在通常熙來攘往的羅馬着名許願池特萊維噴泉（Trevi Fountain）前，30歲的亞卡特林娜（Muscovite Yekaterina）獨自一人擺着姿勢照相：「我現在認不出羅馬了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

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