伊拉克美軍基地遇襲3死14傷 美軍空襲報復

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（法新社華盛頓12日電） 美國軍事官員今天告訴法新社，美軍對伊拉克一個親伊朗團體發動空襲，以回應兩名美國人和一名英國人昨天命喪火箭攻擊事件。

一名不具名官員表示「這場行動已經展開」，目標是武器設施，但沒有說明空襲地點。

另一名官員說：「美國空襲針對伊拉克多省的『人民動員』（Hashed al-Shaabi）據點，鎖定後勤中心和無人機存放區。」這名官員還說，獲伊朗支持的武裝團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）也是目標之一。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天稍早警告，「所有選項都在考慮範圍」，以回應昨天塔吉（Taji ）空軍基地遭火箭攻擊釀3死，另有14人受傷，包括美國人、英國人及波蘭人。

這座基地昨天遭到約18枚俄羅斯制卡幽沙式火箭（Katyusha）攻擊，再度引發美國和伊朗緊張升高疑慮。

目前沒有個人或組織出面宣稱犯案，不過最近類似暴力情事發生，華府都會歸咎是伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」派系所為。

消息人士表示，這波空襲於當地凌晨1時展開，出動各式飛機，目前尚無傷亡消息，並稱這是「回應昨天火箭攻擊」，還說「這不是聯軍行動，這是美國專門行動」。

© 2020 AFP