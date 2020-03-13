川普防疫顯缺失 拜登與桑德斯見機炮轟

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（法新社美國威明頓12日電） 美國總統川普處理武漢肺炎疫情遭人詬病，正角逐民主黨總統候選人提名的拜登及桑德斯今天相繼抨擊川普在防疫上的缺失，呼籲採取緊急行動，協助國人支付醫療照護費用。

美國公共衛生專家指責政府淡化疫情的做法，使得美國在展開病毒采檢上，比起其他遭疫情重創的國家顯得相當落後。

前副總統拜登（Joe Biden）猛烈批評川普處理危機的表現，他說：「行政體系在采檢上犯了巨大過失，這是計畫、領導及執行上的失敗。」

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國造成超過1600起確診病例、38人死亡。

拜登還表示：「任何根據醫療指導需要采檢的人，都應獲得免費采檢。」他闡述自己的防疫計畫，還說歡迎川普立即採納。

77歲的拜登在白熱化的美國總統選舉民主黨初選中，與78歲的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）形成對決局面。下一輪初選將於17日在亞利桑那州、佛羅里達州、伊利諾州及俄亥俄州舉行，出於疫情考量，兩人都取消了這場初選前的造勢活動。

桑德斯陣營聲明表示，已要求所有工作人員在家上班，且不再舉辦大型活動或上門催票，而是儘可能改采數位形式宣傳。

桑德斯在今天的演說中，針對可能出現的大規模罹病及死亡人數和經濟混亂提出預警。

他表示：「從可能的死亡人數及對我們經濟造成的衝擊來說，我們面對的這場冠狀病毒危機，規模如同一場大型戰役，我們必須採取相應行動。」

「很不幸地，國際危機當前，至少對我來說很明顯的是，我們的行政體系非常無能，而政府的無能及草率威脅到本國許許多多人的生命。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP