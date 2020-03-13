武漢肺炎停賽影響生計 洛夫捐款NBA騎士員工

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（法新社克里夫蘭12日電） 美國職籃NBA因武漢肺炎停賽，克里夫蘭騎士前鋒洛夫（Kevin Love）因此承諾提供10萬美元（約新台幣305萬元）幫助球隊主場員工，並援助受停賽影響的工作人員。

美國職籃NBA克里夫蘭騎士前鋒洛夫（Kevin Love）承諾提供10萬美元（約新台幣305萬元）幫助球隊主場員工，並援助受NBA停賽影響的工作人員。

針對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），NBA曾考慮許多因應方案，包括閉門比賽的可行性，但在11日晚間，由於猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的病毒檢測呈陽性反應，宣布全面暫停球季剩下的比賽。

洛夫在Instagram上寫道：「我感受到每個人焦慮的程度，所以我透過凱文洛夫基金會捐出10萬美元，援助因為NBA球季暫停、生活突然被迫改變的騎士主場工作人員。」

洛夫強調：「我希望在這次的危機中，其他人可以加入我的行列，來支持我們的社區。傳染病不只是一個醫學現象，它在許多層面上影響個人和社會，其中包括污名化和仇外…，我要鼓勵每個人照顧好自己，並伸出援手協助那些需要幫助的人，這意味着要支持取消活動的地方慈善單位，或是關心你的同事和家屬。」

達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）也談及領取時薪的球場員工，表示希望制訂一個計畫，以便在停賽期間補償他們。

費城76人在聲明中提及，承諾協助球場員工。亞特蘭大老鷹老闆雷斯勒（Tony Ressler）表示，他會針對在球場工作的員工創立一個援助計畫。

© 2020 AFP