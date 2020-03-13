湯姆漢克斯染疫後再PO文 吐露夫妻倆隔離心聲

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（法新社澳洲黃金海岸13日電） 奧斯卡影帝湯姆漢克斯和妻子確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）消息震驚全球，他今天再度在社群媒體發文，透露夫妻倆對於隔離生活隨遇而安的心情。

63歲的湯姆漢克斯（Tom Hanks）原本在澳洲要拍攝新片，昨天透過Instagram宣布他和妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）確診感染2019冠狀病毒疾病，令全球影迷擔心不已。

湯姆漢克斯今天再度發文，分享夫妻倆在澳洲黃金海岸（Gold Coast）醫院隔離的心情。

湯姆漢克斯寫道：「我要感謝澳洲這裡所有人非常照顧我們。我們有2019冠狀病毒疾病，正在隔離中，以防傳染其他人。有些人可能因此出現非常嚴重的疾病。我們現在隨遇而安。」

湯姆漢克斯附上夫妻兩人身穿休閑服並戴着棒球帽的合照，看起來神情輕鬆。

內文還說：「聽從專家建議，並且好好照顧我們自己和彼此，這是我們都能做到以順利度過難關的事，對吧？」

湯姆漢克斯還引述他在經典棒球電影「紅粉聯盟」（A League of Their Own）的台詞說：「記住，儘管目前出現這一切事情，棒球字典里沒有哭泣這兩字。」

© 2020 AFP