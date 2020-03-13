球迷無緣三月瘋 武漢肺炎迫NCAA籃賽取消

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（法新社紐約12日電） 武漢肺炎疫情升溫，讓全美大學體育聯盟（NCAA）籃賽被迫取消，球迷今年將無法感受「三月瘋」的籃球魅力。

NCAA主席艾默特（Mark Emmert）宣布，已決定取消男、女全國賽事，還有剩下的冬、春兩季全國錦標賽等活動。

NCAA在聲明中說：「做出這個決定，是基於不斷發展的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的公共衛生威脅，我們要儘力確保活動不會成為疫情散播的溫床，加上其他單位陸續做出的決定，在這個學年的任何時間點，想繼續舉辦這樣的活動是不切實際的。」

美國體育圈中，NCAA賽事是觀眾人數最多的幾項重大賽事之一，如今取消，意味數百萬美元的損失，因為過去在賽事期間，觀眾都會湧入比賽城市的飯店、酒吧、餐廳。

NCAA做出這個決定前，美國職籃NBA因為有球員感染武漢肺炎，決定暫停本季剩餘所有賽程，全美各地主要大學聯盟的比賽也取消。

幾個強權聯盟如大十（Big Ten）、大東（Big East）、大西洋海岸（Atlantic Coast）、大12（Big 12）、東南（Southeastern）、太平洋12校（Pac 12）等，都停止賽事，讓許多球員因此難圓一生可能只有一次機會的冠軍夢。

© 2020 AFP