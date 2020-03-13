疫情拖累全球股市 日經指數收盤重挫逾千點

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（法新社東京13日電） 投資人對經濟因武漢肺炎疫情陷入衰退的憂慮加深，日本東京股市隨全球股市重挫，日經指數今天早盤一度暴跌逾10%，而後跌幅稍稍縮減，終場以下跌6%作收。

日經225指數重挫1128.58點或6.08%，收17431.05點，連續3個交易日來累計挫跌2436.07點，跌幅計達12.26%。東證股價指數（Topix）則大跌66.18點或4.98%，收1261.70點，3個交易日累計跌幅達10.30%。

SBI證券（SBI Securities）投資資訊部門主管鈴木英之（Hideyuki Suzuki）說，「日本銀行（BOJ，日本央行）向市場注入流動性可能奏效」，使早盤跌幅稍稍收斂。

「但與2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情相關的環境沒有出現根本變化，我們現正處於病毒從疫情發源地中國擴散至美國的階段。股市不太可能很快反彈回升，除非美國情況改善。」

美國總統川普昨天宣布對歐洲祭出旅遊禁令，使全球股市本周賣壓加劇。另外，分析師表示，川普以武漢肺炎疫情為由，建議延後舉行2020東京奧運，這番言論也使日本股市承壓下跌。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP