超越死亡人數 武漢肺炎恐撼動全球政治

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（法新社華盛頓13日綜合外電報導）武漢肺炎已造成全球數千人死亡，美國對歐洲祭出旅遊限令引發盟友不滿；另一方面，中國已着手進行政治宣傳。這場疫情發展成劇變，對全球政局產生了深遠影響。

世界衛生組織已將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）認定為全球大流行病。法新社報導，造成全球13萬人以上感染的這個疫情，對世界形成了打擊，全世界已因美國總統川普等民族主義者崛起而處在變動中。川普對「全球主義」世界格局加以譏笑

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副會長艾特曼（Jon Alterman）表示：「當疫情影響下的世局塵埃落定時，我們的處境將與僅僅一周前不同。」

他說：「我們了解，民眾斷定政府拙於應對疫情，將使政府動搖；我們也知道，經濟將被打亂，有些經濟體甚至可能會崩解。」

一開始淡化武漢肺炎風險的川普，11日突然宣布對歐洲大部分地區祭出旅遊禁令，誓言對抗「外來的病毒」。

許多歐洲國家領袖紛紛對川普這項舉措表達憤怒，並強調，他們事先未被知會，這點川普也承認。美國突然祭出旅遊禁令造成許多機場大亂。

立場偏左派的智庫美國進步中心（Center for American Progress）負責國安與國際政策的副會長梅格莎曼（Kelly Magsamen）表示，川普此舉恐怕只會加深外界對美國領導力的質疑。

梅格莎曼說：「我認為很多(美國)夥伴與盟友都在問，不論在流行病或是氣候變遷、防擴散等全球挑戰上，是否能倚賴美國來領導？」

她也說：「這會對我們其他方面的關係產生影響。」

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）表示，雖然日本和其他亞洲國家還沒遇到像歐洲國家那樣的衝擊，但的確，「目前對美國的領導力，存有很強烈的質疑」。

武漢肺炎病例最早出現於中國武漢。北京一開始試圖壓下相關新聞，但在過去一周，逐漸將疫情應對轉為軟實力的宣傳，這包括中國國家主席習近平親訪武漢，大力宣傳防疫成功。

另外，中國也將醫療器材運到義大利及西班牙。義大利目前是中國以外，疫情最為嚴重的國家。（譯者：侯姿瑩/核稿：張佑之）

© 2020 AFP