疫情大流行賽事紛暫停 歐洲足壇�v咧等

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（法新社巴黎13日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情大流行，大部分歐洲國內的足球聯賽已暫停。德國也追隨法國、英格蘭與蘇格蘭的腳步，暫停今天的賽事。

歐洲足總（UEFA）也將原訂下周的歐冠及歐霸賽事順延。

好幾個國家原先打算比照本周幾場歐冠或歐霸，采閉門賽事撐過，但畢竟不是辦法。

曾於中國執教的法甲馬賽隊教練維拉斯-波亞斯（Andre Villas-Boas）說：「我的看法是，所有的賽事都應暫停。中國的作法就比歐洲負責許多。」

不過歐洲的難處在於經濟現實面，許多球隊都仰賴售票與主場賽事收入，以及電視轉播合約。

被問到德甲本季剩餘賽事全部停賽會否較有助防疫時，衛冕軍拜仁慕尼黑主席魯曼尼格（Karl-Heinz Rummenigge）說：「但到頭來，問題全都會回到挹注職業賽事這塊。如果轉播收入進不來，一堆中小型球隊會有金流上的麻煩。」

據西班牙電台Cope一份研究顯示，若本季剩餘賽事全停，西甲的電視轉播與門票收入將損失達6億歐元（約新台幣201億），停賽會對某些球隊的衝擊尤其嚴重。據西甲統計，西班牙國內有20萬就業機會與足球相關，足球在西班牙GDP佔1.4%。

© 2020 AFP