美國朝野達協議 重在免費病毒采檢及紓困

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（法新社華盛頓13日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，在野的民主黨人已就遭武漢肺炎疫情影響的美國民眾紓困方案，與總統川普的政府達成協議。

裴洛西表示，這項協議內容是關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）采檢、緊急帶薪病假和家庭照護假，以及加強失業保險。

在與白宮方面進行多日緊張協商後，裴洛西表示：「我們很自豪能和政府達成協議來解決各項重大挑戰，現在將儘快通過這項『家庭第一冠狀病毒應變法案』（Families First Coronavirus Response Act）。」

她說，法案將為聯邦的「醫療補助」計畫（Medicaid）挹注更多聯邦資金，並加強美國窮人的糧食福利，對象包括仰賴學校提供免費營養午餐的學童。

裴洛西在聲明中表示，這項立法最重要的是關於病毒檢測。

「為了阻止病毒擴散，我們已經確保所有需要采檢的人都能免費接受冠狀病毒檢測，包括未投保的民眾。唯有國內每個需要采檢的人都能獲得免費檢測，我們才能有效對抗冠狀病毒。」

預料這項法案將在民主黨掌控的眾院輕鬆通過，雖然可能會在共和黨居多數的參院面臨阻礙，但川普的認可或許能夠化解不少阻力。

裴洛西說：「參議院處理法案通過程序時，眾議院將着手研擬第3套緊急應變方案，來保障全美民眾健康、經濟安全和福祉。」

美國國會上周通過規模達83億美元的緊急抗疫支出法案，用於對抗武漢肺炎造成的社會和經濟衝擊，法案已獲川普簽署。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP