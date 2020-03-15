害NBA停賽 染武漢肺炎戈貝爾捐1500萬

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（法新社鹽湖城14日電） 猶他爵士中鋒戈貝爾染武漢肺炎讓美國職籃NBA停賽，今天他承諾捐逾50萬美元（約新台幣1520萬元）給醫療單位及受疫情影響的球場員工。

爵士在聲明中表示，戈貝爾（Rudy Gobert）這筆款項，超過一半將捐給猶他州、奧克拉荷馬市和法國醫療體系的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）相關社服計畫。

根據爵士發布的新聞稿，戈貝爾說：「這筆款項只是一個小小的象徵，反映我對所有受到影響的人的感謝及支持；這也是我試着做出正向改變的第一步，我接下來還會努力，繼續汲取2019冠狀病毒疾病相關資訊並教育其他人。」

戈貝爾將捐出20萬美元（約新台幣608萬元）給在NBA為對抗武漢肺炎停賽期間，無法繼續工作的爵士主場兼職員工。

另外20萬美元將用來協助猶他州和奧克拉荷馬市受疫情爆發影響的家庭。他也承諾捐出約10萬歐元（11.14萬美元，約新台幣340萬元）給他家鄉法國的醫療體系。

戈貝爾9日在記者會中，針對NBA在媒體和球員保持安全距離的防疫政策開玩笑，故意摸遍放在他面前的所有麥克風。

據報導，戈貝爾在休息室也未遵守防疫規則，任意接觸其他球員和他們的物品。

短短數天之後，戈貝爾11日就確診感染武漢肺炎，促使NBA宣布無限期停賽。

同隊的密契爾（Donovan Mitchell）隔天也確診；昨天更傳出羅德島（Rhode Island）有小學生疑似6日在波士頓向戈貝爾索取簽名後中鏢的事件。

戈貝爾後來已經為自己行為公開道歉，說：「我不夠謹慎，我不會找藉口…希望我的故事能當作一個警告，讓每個人認真看待此事。」

NBA昨天宣布，27歲防守悍將，綽號「法國高塔」的戈貝爾，將不會因摸麥克風事件而遭受罰款或禁賽。

© 2020 AFP