智利2艘郵輪爆確診疑例 1300多人港外隔離

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（法新社聖地牙哥14日電） 智利衛生部今天宣布，當局已下令2艘郵輪停靠南部港外隔離，船上共計1300多人。其中一艘郵輪一名英籍年長乘客下船後，對武漢肺炎病毒檢測呈陽性；另一艘郵輪也出現疑似病例。

遭隔離的郵輪分別為銀海探險號（Silver Explorer）和精鑽尋蹤號（Azmara Pursuit），2艘都是專門載運遊客在南美洲巴塔哥尼亞（Patagonia）地區的智利峽灣航游。

其中銀海探險號一名85歲乘客在智利南端港市卡列塔托爾特爾（Caleta Tortel）下船後出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）癥狀，隨後送往科海丘（Coyhaique）一所醫院篩檢確認感染。卡列塔托爾特爾距離智利首都聖地牙哥（Santiago）2400公里。

智利衛生部長馬納立（Jaime Manalich）在記者會上表示：「銀海探險號目前被隔離在卡斯楚（Castro）港外。這名英籍患者情況良好，但冠狀病毒檢測呈陽性反應。」

馬納立還說，智利當局另禁止精鑽尋蹤號在南部港市查卡布科（Chacabuco）靠港讓乘客下船，因船上出現武漢肺炎疑似病例。目前這艘郵輪停在港外隔離。

精鑽尋蹤號稍早從阿根廷南部港市烏斯華雅（Ushuaia）離開，駛入智利水域。船上共有665名乘客和近400名工作人員。

智利今天新增18起武漢肺炎確診病例，累積確診數達到61例。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP