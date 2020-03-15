武漢肺炎疫情衝擊收入 美國新聞業雪上加霜

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（法新社華盛頓15日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行衝擊經濟，預料將撼動美國新聞產業。在人們正需要可信資訊之際，境況不佳的美國新聞業準備迎來更多動蕩。

法新社報導，報界剛經歷2000份出版物消失、編輯室職缺下砍一半的10年，最新衝擊預期會讓報業特別難過。

隨着經濟下行，新聞機構可能面臨廣告收入下滑窘境，訂閱收入也可能隨讀者縮減開支而減少。

此外，只要這場公衛危機不止，某些新聞機構用來增補收入的會議和活動也可能無法舉辦。

美國南加州大學（University of Southern California）新聞學教授卡恩（Gabriel Kahn）持續追蹤業界經濟走勢，他說：「若你是靠廣告在撐，現在準備進入短期經濟萎縮階段，會非常不利你的事業。」

「對小型地方新聞機構而言，這是場它們無法輕易從中恢復的直接衝擊。」

西雅圖（Seattle）免費周刊「陌生人」（The Stranger）本周便警告公司將迎來危機，籲請讀者捐款資助。該媒體指出：「我們90%的收入都跟人們群聚直接相關，包括廣告、票務費用和我們自己的活動。冠狀病毒疫情幾乎讓收入一次消失殆盡。」

俄勒岡大學（University of Oregon）新聞學教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）則認為，這波疫情是一次轉機，可以重建讀者對新聞媒體的信任，扭轉過往幾年的潮流。

他說：「國家與國際陷入公衛危機的同時，社區民眾比以往更需要可靠、了解實況的新聞報導。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP