武漢肺炎衝擊全球經濟 美中貿易戰休兵面臨威脅

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（法新社北京15日電） 武漢肺炎疫情大爆發，震撼全球經濟，並使得中國更難以履行和美國達成的貿易協議承諾。全球前兩大經濟體好不容易取得的貿易戰休兵，看來面臨危險。

美中兩國經歷一年多來緊張關係升溫後，總算在今年1月簽署第一階段貿易協議。但如今美國也面臨武漢肺炎帶來的巨大破壞力，並再度與中國產生外交摩擦，使得這份貿易協議岌岌可危。

按照協議，中國未來2年將較2017年加購2000億美元美國產品。但如今各國為控制疫情採取嚴厲措施，包括隔離、封城和關閉公共場所，導致全球經濟發展受到威脅，令人益發擔憂美中第一階段貿易協議能否實現。

倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies）中國研究院院長曾銳生說：「（武漢肺炎）很可能對（美中）兩國政府帶來巨大幹擾。」

全球股市暴跌，石油價格崩盤，國際貨幣基金（IMF）也警告，今年全球經濟成長率在「任何情況下」都將不及去年的2.9%。

曾銳生表示：「如果他們（美中）現在還能履行第一階段貿易協議，我會感到意外。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP