疫情延燒信用緊縮風險升溫 企業仰賴貸款恐受衝擊

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（法新社巴黎15日電） 低利貸款在過去10年以來在市場上流動，這可能成為各國決策者的夢魘，因許多沉迷於低利貸款的企業無法在不受嚴重衝擊或徹底潰敗的情況下，度過武漢肺炎危機。

有跡象顯示，多家銀行和投資人已逐漸減少提供貸款，有鑒於此，各國央行陸續宣布降息，或採取相關措施，設法確保流向企業的貸款金流仍暢通無阻。

但無論這些貸款的貸款利率有多低，借款方仍須還款。而這就是麻煩所在，因許多企業無法達到還款所需的必要營收。

經濟合作暨發展組織（OECD）指出，截至去年底，公司債總額高達13兆5000億美元（約新台幣407兆元），來到歷史新高水平。

經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）在最近發布的一份報告提到，包含銀行借款在內，「全球（公司）債佔國內生產毛額（GDP）比率…接近創歷史新高的94%」。

這催生越來越多所謂「��屍企業」。這類企業只能藉由不斷貸款，才能勉強支付貸款利息，而不太可能付清貸款本金。

根據國際清算銀行（Bank for International Settlements）2018年發布的報告，��屍企業占所有企業比例高達6%至12%，這部分需歸咎於大量低利貸款。

即使這個比例看似不高，但這很快就會形成大型風險，例如引發垃圾債風暴。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情引發經濟衰退，或導致借貸成本攀升，可能使債券評級機構將許多債券降為垃圾級債券。OECD估計，若金融市場受到與2008年全球金融風暴相等的衝擊，則價值5000億美元的公司債會在12個月內被降為垃圾級債券。

© 2020 AFP