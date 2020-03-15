疫情肆虐 聯準會可能采零利率救市

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（法新社華盛頓14日電） 美國聯邦準備理事會（FED）17日召開會議，將有一件事要做，就是要說服全世界，即便降息不是最好的選項，但也要盡其所能減低武漢肺炎疫情所帶來的經濟衝擊。

自聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上次主持政策例會以來，這8周期間全球經濟情勢已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全然改觀，也迫使聯準會緊急調降基本利率兩碼作為因應，並在上周挹注金融市場1.5兆美元資金，擴大買回美國公債，採取類似2008年全球金融危機時的「量化寬鬆」政策。

對於聯準會這次會議會作何決定，分析專家表示，再度降息是必然的，問題是：會降到多低？

Grant Thornton首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）告訴法新社說：「聯準會是否立刻降到零利率，或是等到4月才完全降至零，兩者間抉擇很難。」

她警告，「單單降息是不能真正解決我們所面臨的問題」，但是「另一面卻能幫助減輕災情」。

武漢肺炎疫情已經重創華爾街，11年來首度走回「熊市」，全球股市市值蒸發掉16兆美元，而災情尚未完了。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏 ）

© 2020 AFP