累趴鍵盤前　一張照片看出義大利醫護抗疫有多辛酸

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（法新社羅馬14日電） 她累壞了，口罩沒拿掉、防護衣也還穿着，就這麼氣力放盡，累趴鍵盤旁。從社群媒體廣為流傳的這張照片，可看出義大利舉國對抗武漢肺炎疫情，醫護極度緊繃，已屆臨界點。

這位讓人看了不忍的照片主角，是義大利重災區北部倫巴底大區（Lombardy）的護理師巴利亞里尼（Elena Pagliarini）。

目前全義確診患者已破2萬1000人，超過1400人死亡，全國1/4加護病床都被用於治療2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）患者。

昇平時期，作為義大利經濟重鎮的倫巴底大區醫療體系是全世界數一數二，但近來武漢肺炎疫情急遽擴散，像巴利亞里尼這樣的醫護人員一直處於極度的緊繃之中。

巴利亞里尼告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）：「我的照片傳得到處都是讓我有點氣，另一方面，被人看到軟弱的一面，也讓我有點難為情。」

「但後來有很多人對我的故事有共鳴，傳很棒的訊息給我，讓我很開心。」

「我的身體其實不會累，如果需要，我可以不間斷工作24小時都沒問題，但不瞞你說，我現在真的很緊張，因為我在對抗的是個我不知道的敵人。」

她僅僅是對疫情表示擔憂的眾多醫護人員之一，擔心醫療院所，也擔心醫護同僚。

倫巴底大區醫師麥克契尼（Daniele Macchini）一篇多人轉貼的臉書貼文寫道：「我快兩星期沒看到兒子和家人了，因為我擔心會傳染給他們。」

「我只能流着淚看著兒子的照片，打視訊電話聊以慰藉。」

往南走一點的托斯卡尼（Tuscany），醫療體系同樣開始感受到壓力。

托斯卡尼城鎮格羅塞托（Grosseto）的護理師阿萊西（Alessia Bonari）在照片分享社群IG貼出自拍照，照片中的她一整天戴口罩下來，臉上滿是瘀傷。

她在照片旁寫道：「我很擔心，因為口罩不是很貼我的臉，我可能會不小心用髒的手套碰到臉，而護目鏡可能也沒辦法完全貼合眼睛。」

她還說，醫護人員身穿着防護衣着，一次會有長達6小時沒辦法喝東西或上廁所，她和同事們除了身體上的累，還得承受工作量帶來的「心理上的疲累」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP