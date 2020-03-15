自家走紅毯過乾癮　影展因疫情取消電影人乾脆在家辦首映

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（法新社洛杉磯14日電） 近來許多影展受武漢肺炎疫情影響宣布取消，但創意滿點的電影人可沒因此閑下來，沒辦法到影展發表作品，那就在自家客廳鋪起紅地毯，來場家庭「首映會」吧！

德州的南方音樂節（SXSW）以及紐約的翠貝卡影展（Tribeca）近日都因疫情影響宣布取消，原定要在南方音樂節首映的驚悚片The Carnivores沒了舞台，只好改在攝影指導的德州奧斯汀家中辦起「首映」。

此片導演強生（Caleb Michael Johnson）表示：「我們有外燴服務，有紅毯，攝影師和地方記者也會來。」

紅毯會從前廊開始鋪設，一路直通屋內，來到後院的墨西哥餐廳The Taco Stand外燴服務。這家餐廳的外燴服務，全由當地贊助商負責埋單。

南方音樂節宣布取消當天，The Carnivores團隊在酒吧閑聊3小時，想出了在家辦首映的想法。

攝影指導明尼克（Adam Minnick）表示：「很瘋狂，因為我們那時根本還沒很醉！但這點子很快就浮了出來！」

「我們的全球首映原定14日周六舉行，現在，我們依舊會在14日周六首映，在奧斯汀辦。」

美國演員大衛艾奎特（David Arquette）原本也要在南方音樂節首映紀錄片作品，現在也會改在他位於好萊塢附近的家中舉辦首映會。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP