NBA武漢肺炎第3例 經紀人證實活塞伍德確診

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（法新社底特律14日電） NBA出現第3位武漢肺炎確診球員，活塞伍德的經紀人證實伍德染病的消息。伍德所屬的活塞先前曾和爵士交手，爵士陣中有戈貝爾、密契爾確診。

美國職籃NBA猶他爵士與奧克拉荷馬雷霆一役，11日比賽開始的跳球前，卻突然被取消，事後證實是爵士連兩屆年度最佳防守球員得主戈貝爾（Rudy Gobert）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。

NBA在球員出現武漢肺炎確診首例後，宣布本季剩餘賽事無限期暫停，戈貝爾的隊友密契爾（Donovan Mitchell）稍後也證實感染。

今天，底特律活塞的伍德（Christian Wood）確定感染武漢肺炎，成為第3位確診的NBA球員，也是第一位非爵士球員，但他未出現癥狀。

爵士與活塞曾在7日對戰，伍德當天拿下30分、11籃板的「雙十」成績，但爵士111比105獲勝，伍德本季平均每場比賽可拿下13.1分、6.3籃板、1助攻。

最近曾和爵士交手的幾個球隊，已經開始做檢測，多倫多暴龍目前沒有人驗出陽性反應，但其他隊還有很多檢驗結果沒有公布。羅德島（Rhode Island）警方已經證實，一名在爵士對上波士頓塞爾蒂克的比賽時獲得簽名的兒童，武漢肺炎的檢測呈現陽性反應。

© 2020 AFP