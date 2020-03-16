德媒爆川普搶購武漢肺炎疫苗專利 美官員批報導誇大

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林15日電） 德國媒體報導指出，美國總統川普企圖購買德國生技公司CureVac研發武漢肺炎疫苗的獨家專利，德國政府今天承諾不會讓美方得逞；美國官員則駁斥報導太過誇大。

針對「周日世界報」（Welt Am Sonntag）在頭版標題「川普對上柏林」的報導，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）告訴德國第一電視台（ARD）說：「德國非賣品。」

報導宣稱，川普試圖砸重金買下專利權，以吸引CureVac到美國研製2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗，而德國政府也在爭取慰留CureVac。

「世界報」（Die Welt）引述親近德國政府的消息人士報導說，川普出價「10億美元」，以取得「只專屬美國」的疫苗。

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）今天在記者會上被要求證實，美方是否企圖拉攏這家德國公司。他表示：「我只能說，我今天從政府官員那裡聽到很多次，情況就是這樣，我們會在明天危機委員會討論此事。」

德媒報導一出後在柏林引起眾怒。

德國國會健康委員會的保守派議員盧德爾（Erwin Rueddel）說：「現在國際合作很重要，不能各國各顧利益。」自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner）則指控川普只顧選情。

一名美國官員今天告訴法新社：「報導太過誇大。美國政府已與許多（超過25家）自稱能協助疫苗研製的公司談過。多數早已從美國投資人獲得種子基金。」

這名官員也否認美國企圖獨佔任何可能的疫苗，並說「我們會繼續洽談任何錶態可以協助的公司，而且發現任何解決方案都會與全世界共享」。

CureVac於2000年成立，總部位於德國圖林根邦（Thuringia），在法蘭克福與美國波士頓也有據點。CureVac投資人今天說，他們不會把疫苗賣給單一國家。

© 2020 AFP