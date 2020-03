抗武漢肺炎疫情衝擊 韓國降息2碼 創史上最低

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社首爾16日電) 武漢肺炎衝擊全球經濟,繼美國聯邦準備理事會(Fed)再次緊急降息後,韓國銀行(央行)今天也宣布調降基準利率2碼(0.5個百分點)至0.75%,創下韓國利率史上最低紀錄。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)蔓延全球,觀察家擔憂疫情恐導致全球經濟衰退。各國央行紛紛宣布緊急因應措施後,韓國央行今天發布聲明表示,基準利率將從1.25%調降至0.75%,自17日生效,這項決定是為了穩定經濟與金融情勢。

聲明指出,有鑒於COVID-19對全球經濟的衝擊,韓國央行貨幣政策委員會(The Monetary Policy Board of the Bank of Korea)認為需要採取進一步措施,以減緩金融市場波動,並降低對未來經濟成長與通貨膨脹的影響。

韓國是全球第12大經濟體。在韓國央行宣布降息之前,韓國總統文在寅呼籲採取「史無前例的措施」協助韓國對抗疫情。他並形容,韓國已進入「緊急經濟狀態」。

武漢肺炎疫情蔓延全球150多國與地區,韓國、美國都出現數千起確診病例。

疫情衝擊全球經濟之際,聯準會3日宣布降息2碼,將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%,不到2周的時間,15日又降息4碼(1個百分點),來到0%至0.25%的目標區間。(譯者:侯姿瑩/核稿:陳昱婷)

