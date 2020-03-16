日男子殺19名身障人士 被判死刑

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（法新社東京16日電） 日本一座收容身心障礙人士設施的離職人員植松聖涉嫌殺害19名收容人，並造成26人受傷，橫濱地方法院今天判處被告死刑。這是日本在二次世界大戰後最嚴重的死傷案。

神奈川縣相模原市「津久井山百合園」前職員、30歲的植松聖2016年7月殺害園中19人，並造成26人受傷，被檢方求處死刑，橫濱地方法院法官今天審理此案，判決他死刑。

橫濱地方法院今年1月起召開16次裁判員裁判（類似陪審員審判），討論過程中聚焦在被告植松聖是否有刑事責任能力。

植松被起訴的內容是2016年7月26日凌晨，他認為「無法與人溝通的身心障礙人士應殺掉」，於是入侵津久井山百合園，持刀往19名身心障礙人士的頸部等處刺殺，另外造成26名設施職員受傷。

檢方認為，被告人格有偏差，有完全的責任能力。但被告辯護律師表示，被告是受到大麻精神病的影響，導致思考異常，衝動之下才犯案，主張被告無罪。

今天法官表示，不能低估使用大麻會影響到一個人的犯行，但對於辯護律師請醫師分析被告精神狀態所做的報告，法官認為報告的意見無法採信。

橫濱地方法院法官今天表示，被告認為無法與人溝通的身心障礙者是不幸的，殺掉這些人的行為會為人所同意，這個動機實在無法接受。

對於量刑的理由，法官說，能理解遺族期待被告受懲罰的情感。法官說，被告罪行重大，奪走19條人命的結果相當嚴重。

© 2020 AFP