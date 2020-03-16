歐盟抗武漢肺炎 限制口罩防護具出口

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（法新社布魯塞爾15日電） 歐洲聯盟今天對口罩與其他醫療防護具實施出口限制，設法讓區內供應無虞，以助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在線上影片中宣布上述措施，並且提出警告，歐盟各國祭出邊境檢查措施已開始危及供應鏈，增加物資短缺風險。

為減緩疫情蔓延，德國明天起將關閉與法國、奧地利和瑞士的邊界，成為最新一個限制跨境的歐盟國家。

德國目前措施僅限於法、奧、瑞士3國；波蘭、捷克和丹麥等鄰國則已關閉邊界或實施嚴格限制。愛沙尼亞和立陶宛昨天表示，他們將禁止多數外籍旅客入境。

範德賴恩說：「我們今天採取防護設備出口授權計畫。這意味着這類醫療物品只能在歐盟各國政府明確授權下出口到非歐盟國。」

「這是正確的行動，因為我們的醫療系統需要那些設備。」

限制措施適用於一系列設備，包括口罩、護目鏡和防護面鏡、面罩，以及口鼻護具和防護衣。

這項規定將適用於英國，因為英國仍處於脫離歐盟後的「過渡期」，因此將持續獲得其他歐盟國家出口的設備，而且預料英國不會出口到歐盟之外。

範德賴恩強調歐盟國家有必要共享設備，並抨擊國家出口禁令只會適得其反，特別是法國和德國。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）今天稍早說，經過與德國、法國「激烈討論」後，他們已同意准許出口，尤其是出口到歐洲疫情最嚴重的義大利。

歐盟防護設備的生產集中在一些國家，包括捷克、法國、德國和波蘭。範德賴恩表示，歐盟執委會已在與業界合作促進生產，明天將與多國政府推出聯合採購計畫，涵蓋新型冠狀病毒檢驗試劑組及治療重病患者的呼吸器。

由於數個歐盟成員國的超市出現搶購潮，範德賴恩警告說，歐盟內部市場必須保持流通。

她說：「數以千計巴士和卡車司機滯留在內部邊界停車場，造成更多的健康風險並打亂我們的供應鏈。如果我們現在不採取行動，店家會開始面臨補貨困難，難從歐盟其他地方補進部分商品。」

© 2020 AFP