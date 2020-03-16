武漢肺炎延燒 伊朗高官死亡再添一例

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（法新社德黑蘭16日電） 伊朗官媒報導，負責推選和監督伊朗最高領袖的「專家會議」一名成員，因感染武漢肺炎於今天病逝。伊朗武漢肺炎疫情肆虐，已奪走至少12名現任和卸任官員及政治人物的性命。

伊朗通訊社（IRNA）報導，78歲的「專家會議」（Assembly of Experts）成員高巴耶加尼（Ayatollah Hashem Bathayi Golpayegani）確診感染武漢肺炎後住院治療，2天後死亡。

伊朗專家會議由88名神職人員組成，高巴耶加尼是其中的伊朗政府代表。

伊朗還有13位政治人物及前任或現任官員感染武漢肺炎，目前正在進行隔離或接受治療。

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）另報導，71歲的伊朗着名經濟學家和政治運動人士萊士-戴納（Fariborz Rais-Dana）今天因武漢肺炎病逝。這位倫敦政經學院（London School of Economics）博士曾因宣傳反對伊朗制度的言論，遭當局定罪入獄。

根據伊朗官方統計，目前為止境內已有近1萬4000例武漢肺炎確診，並有超過720例死亡。伊朗政府仍持續努力控制迅速擴散的疫情。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP