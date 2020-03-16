武漢肺炎疫情罩頂 北美票房比911恐攻之後還糟

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（法新社洛杉磯15日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）陰霾之下，北美周末票房遭遇20 年來最糟表現，觀眾不敢外出，部分戲院限制人數，確保來賓之間能有空位。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，皮克斯/迪士尼動畫「1/2的魔法」（Onward）連續第2周佔據北美票房第一名寶座，但13至15日票房從上個星期的3900萬美元暴跌至1050萬美元。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）網站報導，整體來說，票房似來到20年新低，收入約5500萬美元，表現比2001年911恐攻過後還糟。

好萊塢報導引述一名主管的話說，北美5000個戲院有約100個完全關門，其他可能會跟進。

排名第2的是獅門出品的「依然相信」（I Still Believe），進帳950萬美元。

排名第3的是另一部新片、索尼出品的「血衛」（Bloodshot），這部由馮迪索（Vin Diesel）主演的超級英雄片有約930萬美元表現。

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）主演的環球驚悚片「隱形人」（The Invisible Man）排第4，票房600萬美元。

排名第5的是本周上檔的環球驚悚片「惡獵遊戲」（The Hunt），入袋530萬美元。希拉蕊史旺（Hilary Swank）、貝蒂吉爾平（Betty Gilpin）等影星，飾演一群淪為富裕菁英獵殺目標的陌生人。

第6到第10的電影依序為：「音速小子」（Sonic the Hedgehog），260萬美元；「回歸之路」（The Way Back），240萬美元；「極地守護犬」（The Call of the Wild），220萬美元；：「艾瑪」（Emma），140萬美元；「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP