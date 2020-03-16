武漢肺炎衝擊美經濟 梅努欽：不至於陷入衰退

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（法新社華盛頓15日電） 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天說，武漢肺炎疫情影響會使美國經濟「放緩」，但他並不認為將陷入全面衰退。

詢及美國經濟是否已陷入衰退，梅努欽回道，「我不這麼認為」。

梅努欽說：「我們（的經濟）顯然將放緩，但今年稍後，在我們對抗這種病毒的同時，經濟活動顯然也會加快。」

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我想我們未來一、兩周的決策，將決定我們的經濟成長是否會大幅下滑。」

若干專家預測，武漢肺炎疫情恐使美國經濟陷入衰退。這場蔓延全球的流行病已導致商家暫停營業，各國紛紛祭出旅行禁令，消費活動也趨緩。

但梅努欽表示：「真正的問題是，我們將使用哪些經濟工具來確保我們度過難關。因為這是特殊情況，我們正面臨旅行活動陷入停頓的狀況。」

梅努欽說，他正持續與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會談，商討藉由提供更大的流動性和某些形式的刺激措施，來支援航空業、飯店業、郵輪業和中小型企業。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP