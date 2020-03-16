洋基證實小聯盟球員 證實染上武漢肺炎

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（法新社紐約15日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基的小聯盟球隊球員，武漢肺炎檢測呈陽性反應，是美國職棒圈確診的首例。

基於美國醫療隱私規定，洋基並未透露這名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）球員的身分，但表示他從未出現在洋基大聯盟球隊使用的佛羅里達州春訓基地，就目前所知，他也沒有和任何洋基（大聯盟）球員有接觸。

洋基發言人席洛（Jason Zillo）說：「他從未在這裡，也沒有任何有關人士曾和他在一起。」

面對武漢肺炎疫情，MLB已經宣布，將原訂26日開始的新球季，延後至少兩周。

MLB取消了所有春訓熱身賽，但各隊將各自決定是否在他們的春訓基地繼續非正式的練球。

各隊40人名單中的球員，已在13日收到通知，他們可以選擇留在春訓基地、前往球隊主場所在的城市，或是回自己的家。

洋基的球員經過投票，決定留在佛羅里達繼續練球。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，MLB今天發給30支球隊一份備忘錄，「強烈建議不要」團體練球，並強調擴大社交距離以遏阻疫情蔓延。

根據洛杉磯時報報導，這些建議是在那名小聯盟球員確診後發出。報導說，那名小聯盟球員13日上午通知球團他有發燒癥狀，之後才接受檢測。

© 2020 AFP