美機場檢疫龜速旅客大排長龍 川普：耐心等

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（法新社紐約15日電） 為遏止武漢肺炎疫情擴散，美國對入境旅客執行檢疫作業，旅客在若干主要機場大排長龍，等候龜速進行的檢疫程序，促使聯邦官員部署更多人力，總統川普也呼籲大家耐心等待。

川普今天下午推文說：「抱歉，打斷並延誤了通關流程。我們正快馬加鞭落實相關作業，但保持警戒和謹慎仍非常重要。」

川普推文說，當局正在進行「非常精確」的醫學檢驗，強調安全是首要之務。

川普這番言論呼應了國土安全部和海關與邊境保護局官員的話。他們承認，新的機場檢疫政策延誤通關流程，但有必要保護美國人民不受病毒侵害。俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已在全球迅速蔓延。

川普政府上周對歐洲申根區26國實施入境管制，昨天又將禁令擴大至英國和愛爾蘭。美國公民和永久居民仍可返國，但需從特定機場入境。

有些旅客擔心，在大批人潮中長時間等待，恐增加染病風險。美國目前已有3200多起確診病例，至少62人病故。

川普建議民眾避免非必要旅行，還說官員考慮針對國內實施旅行限制。

川普在記者會上說：「如果沒有旅行的必要，就不要旅行。」「我們希望讓這起事件落幕，不願見到許多人染上病疫。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP