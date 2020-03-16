與父親切割關係 西班牙國王放棄繼承遺產

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（法新社馬德里15日電） 西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷醜聞的父親保持距離，不但停發父親璜．卡羅斯一世（Juan Carlos）的王室津貼，還宣布放棄繼承父親的個人遺產。

瑞士「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）本月初曾報導，璜．卡羅斯一世2008年曾收受沙烏地阿拉伯國王阿布杜拉（King Abdullah）的1億美元（約新台幣30億元）。這筆錢是以巴拿馬一個基金會的名義，存入瑞士一間銀行。

這則報導說，據稱，其中6500萬美元是璜．卡羅斯一世要給前情婦賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）的。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）隨後報導，52歲的菲利佩六世也是基金受益人，這個基金會是璜．卡羅斯一世在位時所成立的。

王室今天發布聲明表示，菲利佩六世說，他曾在去年4月向公證人明確表示，他不會接受相關基金會的任何款項，並表示，他完全不知道自己是另一個基金會的受益人。

聲明中更說，菲利佩六世宣布放棄任何非法或可能損害王室信譽的資產、股票或投資。

西班牙媒體報導，2014年6月宣布遜位的璜．卡羅斯一世至今每年仍能獲得超過19萬4000歐元（約新台幣656萬元）的津貼。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP