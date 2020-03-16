設計諸多奧運場館 義大利名建築師新冠肺炎病逝

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（法新社羅馬15日電） 義大利媒體報導，協助設計巴塞隆納奧運場館的義大利知名建築師葛雷高第（Vittorio Gregotti）在感染新冠肺炎後，今天不幸病逝，享耆壽92歲。

晚郵報（Corriere della Sera）、AGI通訊社等義媒報導指出，葛雷高第在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，在米蘭一家醫院接受治療，隨後因肺炎病逝。他的妻子馬莎（Mariana Mazza）也在同家醫院接受治療。

武漢肺炎疫情蔓延全球，義大利是最嚴重的疫區之一。

除曾協助設計1992年巴塞隆納夏季奧運場館，葛雷高第也負責設計位於義大利熱那亞（Genoa）、作為1990年代世界盃足球賽的場館，以及米蘭阿幸波地劇院（Arcimboldi Opera Theatre）。

葛雷高第的職涯成就還包括設計中國上海的住宅區、葡萄牙的貝倫（Belem）文化中心、法國普羅旺斯大劇院（Grand Theatre de Provence）。

總部位於紐約的「建築師報」（The Architect's Newspaper）報導，義大利文化遺產部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）哀悼葛雷高第病逝，「他是一位偉大建築師、城市規畫師，為我們國家在世界上創造聲望，在這悲傷的一天，我與他的家人同在」。

義大利建築師博埃里（Stefano Boeri）也在臉書致哀，並形容葛雷高第是「創造我們文化故事」的「國際建築界大師」。

據建築師報指出，葛雷高第於1927年出生於義大利北部地區的諾伐拉（Novara）。1952年畢業於米蘭理工大學，曾先後擔任建築雜誌編輯、總編，建築師、城市規畫師及策展人。

葛雷高第也是威尼斯建築雙年展的先驅者。威尼斯建築雙年展始於1980年。

© 2020 AFP