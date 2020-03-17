川普也稱中國病毒 疫情引爆美中口水戰

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（法新社華盛頓16日電） 2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情引爆美中口水戰，美國與中國今天互相要求對方停止抹黑行動，美國總統川普此時卻跟進盟友，把2019冠狀病毒稱為「中國病毒」。

川普今晚推文說：「美國將強有力地支持那些產業，像是航空公司等特別受這種中國病毒影響的產業。」

川普的盟友早就已經把2019冠狀病毒稱為「中國冠狀病毒」，川普卻是第一次這樣說。

川普的推文引爆批評者炮轟，稱此為種族歧視，可能煽動反亞裔情緒。

針對川普的推文，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）推文說：「我們的亞裔社群，也就是你服務的人們，已經在受苦了，他們不需要你助長更多偏執。」

美中互杠之際，正逢世界衛生組織（WHO）宣布中國以外的世界其他地區確診與死亡病例都已超過中國之際。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時，對北京動用官方管道，「把2019年冠狀病毒疾病疫情怪到美國身上」表達強烈反對。

蓬佩奧強調，現在不是散布虛假訊息和荒誕謠言的時候，而是所有國家團結對抗共同威脅之時。

美國國務院13日召見中國駐美國大使崔天凱，對北京當局暗示2019冠狀病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。

那是因為中國外交部發言人趙立堅13日用中英文推文，暗示全球大流行的「零號病人」或許來自美國，而不是中國武漢。

「可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

© 2020 AFP