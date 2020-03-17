武漢肺炎襲影壇又一例 英男星伊卓瑞斯艾巴確診

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（法新社紐約16日電） 英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）今天在推特影片中透露，他檢測武漢肺炎呈陽性反應，目前沒有癥狀，但已在隔離。

47歲的艾巴在影片中說：「感覺糟透了。」他透露13日得知曾接觸過的人確診感染，因此他自行隔離並接受篩檢，今天得知結果為陽性。

艾巴說：「聽着，我現在沒事。」他還告訴粉絲說「這是很嚴肅的事」。

他表示「現在該是好好思考保持社交距離並且勤洗手的時候」，還說「外面有人沒有出現癥狀，但會容易就散播病毒」。

「保持公開透明現在可能是最好的選擇。」

艾巴呼籲身體不適者先休息，可能的話去篩檢一下，他同時聲援其他感染者。

艾巴也慰問那些失去親人或因各地商家關門而生計受影響的民眾。他說：「我們現在活在一個分裂的世界，我們大家都能感受到。但現在該是團結的時候，現在該好好為彼此着想。」

艾巴在影片最後呼籲大家「保持樂觀，不要恐慌」。

艾巴不是第一位爆出確診的影星。前往澳洲拍片的美國巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）12日剛透過Instagram宣布自己和妻子雙雙確診，消息一出震驚全球。

曾在「007量子危機」飾演龐德女郎、烏克蘭出生的法籍女星歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）昨天也在IG上宣布她2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）采檢結果呈陽性。

© 2020 AFP