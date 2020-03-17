疫情引爆衛生紙之亂 心理學家：瘋買成了定心丸

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（法新社華盛頓16日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在全球迅速升溫，引發恐慌性購買，愈來愈多消費者瘋搶民生用品，心理學家認為，疫情讓人不知所措，而滿足掌控欲的「瘋買」行為成了人們的定心丸。

法新社報導，從美國、法國到澳洲超市，原本擺着衛生紙的架上空空如也。專家表示，這種搶購行為涉及「賽局理論」，假如每個人僅購買自己所需，就不會出現物資短缺現象。倘若某些人開始恐慌性購買，最理想的策略就是跟風，以確保自己手邊有綽綽有餘的庫存。

然而，這並不能完全解釋疫情引發「衛生紙之亂」的原因。衛生紙既無法讓人免受病毒感染，也沒見到消費者如瘋搶衛生紙般地囤積罐頭食品等重要物資，因此顯然還有其他層面可探討。

●視覺衝擊與社群媒體推波助瀾

「大流行病心理學」（The Psychology of Pandemics）作者泰勒（Steven Taylor）說：「我認為，這樣的場景在社群媒體流傳的戲劇性畫面中可能特別顯眼，因為搶購現象顯而易見，衛生紙包裝又與其他商品不同，買到讓人覺得有安心感。」

這位英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的精神病學教授說：「人們認為自己必須做點什麼，讓自己和家人獲得安全，因為除了洗手和自我隔離，大家還能做什麼？」

●心理作用

泰勒提出的另一項理論則是基於演化角度，我們會迴避令人反感的事物，而這種心情會在人們感受到染病風險時加劇。

英國廣播公司（BBC）報導，泰勒指出這種心理作用是損失規避（loss aversion），一種不想錯過的概念。他說：「輸了100元比贏了100元更令人難受。如果我們之後發現需要衛生紙，而在我們有機會買到時沒有出手，我們真的會覺得很糟。」

「因此，我認為這是他們鎖定衛生紙的原因之一，因為這是規避厭惡感受的方式。」

●滿足掌控欲

經濟學家也認為，人們可能偏好將相對容易解決的小風險降為零，勝過付出更多代價降低更多大風險，這就是所謂的零風險偏誤（Zero-risk Bias）。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）衛生經濟學家包凱利（Farasat Bokhari）說：「我的猜測是人們希望在有限預算下滿足掌控欲。」

他說：「於是我們選擇購買一些能夠囤積的便宜物品，內心想着總有一天會派上用場。」

價格較昂貴且有必要囤貨的物品或許是防腐食品，但是，如果不愛吃冷凍餐點、罐頭食品和拉麵，假使最糟糕的事情沒有發生，最終可能得為被扔掉的東西支付大筆帳單。

泰勒說，我們如今見到的許多行為，過去也曾出現在大流行病爆發時期，包括1918年的「西班牙流感」（Spanish Flu）。這波疫情導致近70萬美國人喪命，驚慌失措的人們當時也曾湧入商店和藥局搶購物資。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP