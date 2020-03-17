防範疫情 拉斯維加斯數家大賭場暫關門

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯17日電） 為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，美國內華達州賭城拉斯維加斯數家大型賭場今天起暫時關門，呈現拉霸關機、賭桌上一片空蕩的景象。

這波歇業不僅將衝擊遊客和賭客，還會影響拉斯維加斯許多約聘勞工。

內華達州昨天出現首宗武漢肺炎致死案例。全球知名飯店和賭場林立的賭城大道（Las Vegas Strip），就位於死者所在的克拉克郡（Clark County）內。

美國當局如今建議取消10人以上的集體活動，在此情況下，美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）宣布將暫停營業，等候進一步通知。

美高梅董事長繆倫（Jim Murren）透過聲明說：「現在很明顯這是場公衛危機，若我們要減緩疫情發展，需要集體採取重大行動。」

繆倫表示，為了員工、賓客和社區福祉着想，美高梅將關閉所有在拉斯維加斯的賭場。一旦情況變安全，公司就會準備重新開張。

美高梅集團旗下賭場包括百樂宮酒店（Bellagio）、美高梅大酒店（MGM Grand）、紐約紐約酒店（New York-New York）和樂蜀酒店（Luxor）等，總計有1/3位於拉斯維加斯賭城大道。

這些賭場向來隨時隨地都人聲鼎沸，昨天社群媒體上流傳的影片卻顯示，賭場各房間都空空蕩蕩。

當地媒體報導，另一家大型飯店集團永利渡假村集團（Wynn Resorts Ltd）自今天起也將暫停營業。金沙集團（Sands）與凱撒集團（Caesars）預計有限度繼續營業。

© 2020 AFP