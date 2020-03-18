國際油價再挫 一度跌至近25美元

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（法新社倫敦18日電） 儘管各主要經濟體宣示將推出刺激經濟措施，卻仍無法緩解因武漢肺炎大流行及價格戰引起的擔憂，國際油價今天再度下挫，西德州中級原油一度跌到接近25美元關卡，創17年來最低價。

兩大原油期貨合約西德州中級原油（WTI）及布倫特原油（Brent crude）都下跌。西德州中級原油下滑5.19%，降到每桶25.55美元，盤中還一度跌到25.08美元，是2003年以來新低；布倫特原油下跌3.0%，來到每桶27.88美元。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球。各國紛紛祭出旅遊限令並採取措施來因應疫情對需求的衝擊，再加上俄羅斯與沙烏地阿拉伯等產油大國持續陷於價格戰，近來幾天國際油價跌至將近17 年來的新低。

沙烏地阿拉伯揚言增加石油出口量，透過減少國內石油使用量並以天然氣替代，將可增加每日25萬桶石油的出口。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「產油國之間持續價格戰，再加上越來越多國家關閉邊界，打破任何反彈的希望。」

沙烏地阿拉伯與俄羅斯的價格戰始於上周。沙烏地阿拉伯要求主要原油產油國一起減少產量，以因應疫情對油價的衝擊，不料，卻遭到俄羅斯拒絕，沙烏地阿拉伯隨後大砍價格並宣示要增加出口。

© 2020 AFP