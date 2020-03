研究：塑膠不鏽鋼表面 武漢肺炎病毒可存活數日

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓18日電) 今天出版的研究報告顯示,武漢肺炎病毒可以在塑膠和不鏽鋼等物體表面生存數天,空氣中則是數小時。但批評者質疑美國政府贊助的這項研究誇大病毒透過空氣傳播的威脅。

科學家發現造成2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)的病毒,在體外的生存能力與導致嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)的病毒相似。

這意味沒有癥狀者之間的大幅度傳播等其他因素,可能是造成武漢肺炎目前大流行程度遠大於2002到2003年SARS疫情的原因。

這篇論文發表在新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine, NEJM)上,由美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)、加州大學洛杉磯分校(UCLA)及普林斯頓大學(Princeton University)的科學家執行研究。

研究中顯示,武漢肺炎病毒在銅質物體表面經過4小時仍可檢測出來,在塑膠和不鏽鋼表面可檢測的時間長達2至3天,在紙板上可檢測時間也達24小時。

研究小組使用噴霧器模擬人咳嗽或打噴嚏的情況,發現病毒變成飛沫微粒(aerosol),飛沫微粒的顆粒會懸浮在空氣中,經過接近3小時仍可以檢測出病毒。

這項研究上周首先在一個醫學網站上公布,隨後進行同儕審查,引起廣泛關注,包括一些科學家批評這項研究可能誇大空氣傳播的威脅。

一般認為武漢肺炎病毒是透過呼吸道飛沫傳播,在患者咳嗽或打噴嚏後,病毒僅能存活幾秒鐘。

批評者質疑噴霧器是否能正確模仿人類的咳嗽或打噴嚏。

話雖如此,還是有其他證據顯示,在很少數的情況下,武漢肺炎病毒可以變成飛沫微粒。(譯者:林沂鋒/核稿:林治平)

© 2020 AFP